В России установлен рекорд по числу смертей от коронавируса за всю пандемию

В России установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса, скончались 999 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

14 октября от COVID-19 умерли 986 человек, 13 октября — 984 человека, 12 октября — 973.

За последние сутки выявили 32 196 случаев заражения коронавирусом за сутки. Днем ранее было зарегистрировано 31 299 случаев, что стало максимумом с 25 декабря.

Уточняется, что у 9% заболевших не было клинических проявлений коронавирусной инфекции. За минувшие сутки вылечились от болезни 22 268 пациентов.

Лидерами по количеству зараженных коронавирусом за последние 24 часа стали Москва (6631), Санкт-Петербург (2632), Московская область (2110). Меньше всего зараженных — в Чукотском автономном округе (17) и Ненецком автономном округе (16).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 7 925 176 случаев заражения коронавирусом. За весь период умерли 221 313 человека, выздоровели 6 960 024.

Ранее в пятницу, 15 октября, стало известно, что Министерство здравоохранения России утвердило новую версию методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции.