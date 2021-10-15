Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
На юго-западе Москвы загорелась газовая подстанция 12:25
«Что-то инновационое»: пользователей интернета рассмешила реклама стоматологии 12:24
«Пока в Коммунарке»: Гузеева обратилась к поклонникам... 12:21
«Ъ»: российские ритейлеры пожаловались на нехватку кассиров и... 12:20
Мужчина научился бесплатно майнить биткоин и попал в тюрьму 12:17
Участников конфликта на фиолетовой ветке привлекли к ответственности... 12:17
В Китае мужчина поджег бывшую жену во время ее стрима 12:17
Ксавье Долан снял первый за 6 лет клип Адель 12:14
Инспекторы ДПС обмотали мужчину скотчем в Красноярске 12:13
Евросоюз осудил проведение переписи населения в Крыму и Севастополе 12:03

В России установлен рекорд по числу смертей от коронавируса за всю пандемию

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

В России установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса, скончались 999 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

14 октября от COVID-19 умерли 986 человек, 13 октября — 984 человека, 12 октября — 973.

За последние сутки выявили 32 196 случаев заражения коронавирусом за сутки. Днем ранее было зарегистрировано 31 299 случаев, что стало максимумом с 25 декабря.

Уточняется, что у 9% заболевших не было клинических проявлений коронавирусной инфекции. За минувшие сутки вылечились от болезни 22 268 пациентов.

Лидерами по количеству зараженных коронавирусом за последние 24 часа стали Москва (6631), Санкт-Петербург (2632), Московская область (2110). Меньше всего зараженных — в Чукотском автономном округе (17) и Ненецком автономном округе (16).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 7 925 176 случаев заражения коронавирусом. За весь период умерли 221 313 человека, выздоровели 6 960 024.

Ранее в пятницу, 15 октября, стало известно, что Министерство здравоохранения России утвердило новую версию методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях