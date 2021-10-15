Россиян предупредили о мошенниках во время переписи населения

Во время переписи населения, которая пройдет в России с 15 октября по 14 ноября, могут активизироваться мошенники. Такое предположение высказал эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов в беседе с изданием «Прайм».

По его мнению, аферисты всегда используют новостную повестку в своих преступных целях. В этом году объявлено, что принять участие в переписи впервые можно через портал Госуслуг.

Сизов предупреждает: мошенники могут попытаться создать сайты-дублеры Госуслуг. Таким образом они смогут завладеть персональными данными граждан или данными от учетной записи.

Эксперт советует россиянам внимательно следить за адресной строкой, если они решили принять участие в переписи удаленно. Преступники часто не используют защищенное SSL-соединение для своих сайтов, указал специалист. Это можно понять по перечеркнутому перед адресом сайта замочку.

Сизов отметил, что людям не стоит реагировать на массовые рассылки для привлечение потенциальных жертв на фейковые сайты.

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