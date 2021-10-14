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В Москве среди вакцинированных от коронавируса разыграют 10 квартир

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В Москве разыграют 10 квартир среди жителей, привившихся от коронавируса в течение пяти недель. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщает городской оперштаб.

«Со следующей недели мы начинаем разыгрывать 10 квартир в течение пяти недель среди всех, кто сделает прививку», — сказал Собянин.

Однако он подчеркнул, что основной мотивацией в вопросе вакцинации для горожан должно быть собственное здоровье и жизнь.

«Ковид, пандемия — это не на один день. Мы с этим будем еще долго жить, к сожалению», — резюмировал мэр.

В июне мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возможности выиграть автомобиль стоимостью до 1 млн рублей тем, кто сделает прививку от коронавируса с 14 июня по 11 июля. Каждую неделю разыгрывалось 5 машин.

В Москве с апреля также действует программа для жителей в возрасте от 60 лет. Им за прививку дарят карту с бонусами, которые можно потратить на покупку бытовых товаров, в определенных магазинах, аптеках и кафе.

Свою лотерею провели и власти Московской области. Пресс-служба подмосковного губернатора Андрея Воробьева сообщила, что среди привившихся от коронавируса жителей региона разыграли квартиру — жилье в комплексе «Новая Пролетарка» в Серпухове. Для участия в розыгрыше нужно было сделать прививку в период с 15 по 25 июня в подмосковных пунктах вакцинации.

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