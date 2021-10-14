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В ПФР посоветовали начинать оформление пенсии минимум за полгода до ее начала

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Оформление пенсии стоит начинать не позднее, чем за полгода до ее начала, чтобы сотрудники пенсионного фонда могли учесть все пенсионные права человека. Об этом рассказали «Российской газете» в отделении ПФР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

«В первую очередь необходимо проверить свой индивидуальный лицевой счет (ИЛС), где хранится информация о пенсионных правах граждан», — посоветовали в ПФР.

В ведомстве напомнили, что в этот счет должны быть включены в том числе данные о периодах ухода за детьми или прохождении службы в армии по призыву, которые также засчитываются в стаж, дающий право на назначение пенсии. Если в ИЛС нет нужных сведений, его можно дополнить. Для этого необходимо обратиться в ПФР, который может запрашивать требуемую информацию в организациях и архивах.

В отделении пенсионного фонда отметили, что при заблаговременном оформлении гражданин сможет обратиться за назначением пенсии удаленно, подав соответствующее заявление через личный кабинет на сайте ПФР или на портале Госуслуг. Для этого требуется оформить согласие на назначение пенсии по данным ИЛС.

Ранее независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский рассказал, что потерявшие супругов россияне имеют право на получение их пенсий. Даже если человек умер, не успев выйти на пенсию, в базе Пенсионного фонда сохранятся данные о размере выплат, которые он мог бы получать. При этом пенсия умершего может быть выше той, которую начисляют члену его семьи. В такой ситуации следует написать заявление о «переходе» на чужую пенсию, добавил эксперт.

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