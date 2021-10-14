Женщина устроила на своих похоронах вечеринку с лотерейными билетами

Эвелин Хой из Сингапура устроила вечеринку на собственных похоронах, пишет местное издание Zaobao.

38-летняя женщина умерла от рака легких, но при этом она не была курильщицей.

Незадолго до своей смерти Эвелин раздала красочные приглашения на похороны своим друзьям и членам семьи. Женщина также попросила родственников, чтобы они празднично украсили зал, в котором будет проходить прощание.

«Мы действовали согласно плану Эвелин. Согласовывали с ней оформление, подбирали цвета, которые она хотела», — рассказал Лим Хой, супруг женщины.

Более того, во время похорон гостям раздавали лотерейные билеты и угощали напитками с едой. Также умершая попросила мужа, чтобы он раздал все ее драгоценные украшения друзьям и членам семьи. О том, принесли ли лотерейные билеты денег кому-то из гостей похорон, не сообщается.

Ранее на похороны 130-летнего крокодила из Индии пришли 500 человек. Всю свою жизнь аллигатор жил в пруду деревни, был дружелюбным и успел полюбиться местным жителям.