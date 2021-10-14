Путин заявил, что предстоит еще многое сделать для полноценной реализации прав женщин

В глобальном масштабе еще предстоит немало сделать для полноценной реализации прав женщин, чтобы они могли свободно участвовать во всех сферах жизни, заявил президент России Владимир Путин на III Евразийском женском форуме, передает РИА «Новости».

«Даже в экономически развитых странах, мы следим за этими дискуссиями, видим их, даже там очень часто фиксируются перекосы, неравенство в карьерном плане и в оплате труда. Я внимательно слежу за этими дискуссиями в так называемых развитых экономиках. Проблем там достаточно», — сказал российский лидер.

По словам Путина, совершенно очевидно, что в современных реалиях женщина не должна оказываться перед выбором: либо дети, семья, либо собственная реализация.

«Поэтому в России последовательно создаются все условия, чтобы женщина после рождения ребенка могла в любой момент начать или возобновить свою профессиональную карьеру, состояться, добиться роста в том деле, которое ей по душе», — подчеркнул президент.

Для этого в России создаются места в детских садах и яслях, а также действуют программы профессиональной подготовки, повышения квалификации, которыми могут воспользоваться женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, отметил Путин.

Ранее российский лидер заявил, что женщины играют все более весомую роль в решении стоящих перед миром задач. Среди таких задач президент перечислил вопросы устойчивого экономического развития, глобальные проблемы экологии, окружающей среды, а также новые подходы к образованию как «к процессу, сопровождающему человека всю его жизнь».

III Евразийский международный женский форум проходит в Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября на трех площадках: Таврический дворец, Парламентский центр и музейно-выставочный комплекс «Вселенная воды».