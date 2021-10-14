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Россия продолжит помогать востоку Украины в гуманитарном вопросе

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Дэн Леви/РИА «Новости»

И.о. заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов рассказал о гуманитарной ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы продолжим оказывать активное содействие выправлению сохраняющейся многие годы острой гуманитарной ситуации на востоке Украины, возникшей сугубо по вине Киева», — сказал Воронцов.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест Министерству иностранных дел России из-за очередного гуманитарного конвоя, который доставил помощь на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию.

Киев называет Россию страной-агрессором, обвиняет в участии подразделений российской армии в боевых действиях в Донбассе, а также заявляет об оккупации Крыма. В Москве обвинения отвергают: Путин заявлял, что российские солдаты не воюют на территории Украины, а Крым присоединился к России в рамках легитимного народного референдума.

С начала конфликта на юго-востоке страны Россия направила в регион более 84 тыс. тонн гуманитарных грузов.

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