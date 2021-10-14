В Минпромторге рассказали о проблемах с кислородом для больниц

Рост заболеваемости COVID-19 этой осенью привел к тому, что в некоторых регионах возникают проблемы с запасами медицинского кислорода, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минпромторга России.

О каких именно регионах идет речь в ведомстве не уточнили.

«К сожалению, такие вопросы в регионах зачастую вызваны низкими темпами вакцинации населения, нехваткой емкостей для хранения и производства кислорода, нехваткой средств доставки», — уточнили в министерстве.

В июле Минпромторг создал группу по оперативной координации поставок кислорода, которая ежедневно занимается мониторингом обеспеченности субъектов медицинским кислородом, обеспечивая перераспределение дополнительных объемов в пользу регионов, где существует потребность в кислороде.

Российские субъекты предоставляют в адрес Минздрава и Минпромторга сведения о ситуации с поставками кислорода, рассказали в пресс-службе Минздрава.

Минпромторг ранее обращался за помощью с поставками кислорода к промышленным предприятиям. В июле первый заместитель главы Министерства промышленности и торговли России Василий Осьмаков призвал металлургов сократить потребление промышленного кислорода для наращивания поставок медицинского кислорода в больницы.