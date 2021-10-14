Число жертв атаки злоумышленника с луком в Норвегии увеличилось до пяти человек

Количество погибших в результате атаки злоумышленника с луком и стрелами в норвежском Конгсберге увеличилось до пяти человек, пострадал также один сотрудник полиции, сообщает местный телеканал NRK.

«По меньшей мере пятеро убитых. Также есть несколько раненых, в том числе сотрудник полиции в штатском», — сообщил телеканал.

В среду вечером, 13 октября, стало известно, что в Норвегии мужчина застрелил несколько человек из лука. Инцидент произошел в центре Конгсберга, возле одного из местных магазинов. Изначально сообщалось, что в результате нападения погибли четыре человека и еще несколько получили ранения.

Ранее в городе Тишнове на юго-востоке Чехии мужчина напал на людей в одном из семейных жилых домов. В результате были ранены шесть человек. По словам правоохранителей, злоумышленник нанес им ранения режущего и колющего характера.