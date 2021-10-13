Врач Малышев считает, что для выполнения плана вакцинации надо использовать все методы

Врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что для ускорения плана по вакцинации россиян от COVID-19 нужно прибегать ко всем доступным методам. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам медика, сейчас кампания по вакцинации соотечественников идет вдвое медленнее запланированного.

«Наши планы по вакцинации совершенно не исполняются. Мы весной говорили о том, что страна собирается к концу июля достичь 60-70% вакцинированных в стране», — поделился Малышев.

Он подчеркнул, что пока не удалось достигнуть предполагаемых показателей по вакцинации населения и цифры в два раза меньше ожидаемых.

«Сейчас надо все методы использовать — и кнута, и пряника, но <…> преобладающее большинство должно быть вакцинировано», — пояснил врач-инфекционист.

Рост заболеваемости новой инфекцией, наблюдаемый в стране, можно объяснить недостаточным уровнем вакцинации населения, сказал Малышев.

За последние сутки в России зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19. У 8,7% заболевших не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Ранее Владимир Путин призвал нарастить темпы вакцинации без административного давления.