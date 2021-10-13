Мужчина, пытавшийся устроить стрельбу в полиции в Москве, хотел покончить с собой

50-летний Константин Бабаркин, который пытался открыть стрельбу в отделении полиции в Москве, хотел покончить с собой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Во время допроса мужчина рассказал следователям, что ждал, когда полицейские откроют по нему огонь. В кармане у Бабаркина обнаружена предсмертная записка. Обвиняемый будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что 50-летнего мужчину, который пытался открыть стрельбу в ОМВД по району Преображенское, зовут Константин Бабаркин.

По данным канала, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, с собой у него был пистолет Макарова, который он купил 15 лет назад.

Бабаркин попытался устроить стрельбу в ОМВД по району Преображенское, но его обезвредили. Мужчина направил пистолет на полицейского, но выстрелить не успел. В ближайшее время он будет доставлен на допрос в СК.

Старший помощник руководителя СК по Москве Юлия Иванова заявила, что было возбуждено уголовное дело из-за посягательства на жизнь сотрудника полиции.