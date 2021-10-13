Восемь человек пострадали в результате аварии с трамваем и автобусом в Казани

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и трамвая в Казани, пятерых пришлось доставить в больницу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя минздрава Татарстана.

Согласно данным ГИБДД, утром 13 октября на перекрестке улиц Шамиля Усманова и Декабристов произошло ДТП с участием трамвая и автобуса. Обстоятельства аварии в настоящий момент неизвестны, на место прибыли оперативные службы.

По данным телеканала «Вести Татарстан», за рулем автобуса находилась женщина, которая имеет большой стаж вождения. Предположительно, она не заметила трамвай и въехала в него.

Из-за происшествия приостанавливалось движение маршрутов №1 и №6.

Ранее четыре человека пострадали в результате ДТП с двумя трамваями в Казани. Одному из пострадавших мужчин в момент аварии оторвало ногу.