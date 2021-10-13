Россия и ЕС провели встречу по взаимному признанию сертификатов вакцинации от коронавируса

Состоялась встреча с участием России и Евросоюза по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей Министерства здравоохранения страны.

«Продолжается переговорный процесс по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации между Россией и Евросоюзом. Состоялась очередная рабочая встреча в виртуальном формате представителей Минздрава России и Евросоюза», — добавили в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент каких-либо подробностей, связанных с договоренностями России и ЕС по срокам признания сертификатов от COVID-19, нет.

В августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.

Ранее сообщалось, что привитые «Спутником V» туристы смогут въезжать в Чили без карантина с 1 ноября.

В августе текущего года глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что российская сторона продолжает предметный разговор с Евросоюзом по теме взаимного признания сертификатов вакцинации.