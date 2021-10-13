В Екатеринбурге мужчины подкараулили у школы девочек, отвезли в квартиру и надругались

В Екатеринбурге заведено уголовное дело об изнасиловании трех школьниц. Трое мужчин вступили в сексуальный контакт с 14-летними девочками на съемной квартире. Об этом пишет портал E1.ru.

По данным издания, один из мужчин познакомился со школьницами на Уралмаше (жилой район в северной части города). Он подошел к девочкам, которые после уроков стояли около учебного заведения, и сказал, что готов с ними потрать 60 тысяч рублей и пригласил вместе распить алкогольные напитки.

Школьницы согласились и, как сообщается, сами предложили новому знакомому снять квартиру посуточно.

Они сели в автомобиль, где находились еще двое мужчин. Вместе они закупили алкоголь и арендовали квартиру в центре Екатеринбурга.

В результате взрослые мужчины вступили в сексуальную связь со школьницами.

Заявление в полицию подала мать одной из девочек. Мужчин задержали, двое из них оказались братьями. По их словам, девочками занимались сексом «по обоюдному согласию».

Возбуждено дело по статьям «Изнасилование несовершеннолетней» и «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее двух полицейских обвинили в халатности из-за убийства школьниц в Кузбассе. Там мужчина изнасиловал и убил десятилетних девочек.