В Нью-Йорке закрыли классы для одаренных детей ради борьбы с расизмом

Мэрия Нью-Йорка опубликовала поэтапный план отказа от городской программы для одаренных и талантливых детей. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Мы собираемся обучить преподавателей и подготовить школы, чтобы они действительно развивали детей, выявляли их таланты и способности, которые были бы проигнорированы, если бы их не приняли в одну из этих очень маленьких, очень эксклюзивных программ для одаренных детей», — сказал мэр мегаполиса Билл де Блазио.

Телеканал Fox News отмечает, что программу свернули, посчитав ее расистской — подавляющее большинство учеников составляли белые и азиаты.

Ранее лидер нью-йоркского отделения движения Back Lives Matter Чивона Ньюсом завила, что запрет на обслуживание в кафе, ресторанах, кинотеатрах, тренажерных залах непривитых против коронавируса посетителей направлено против афро-американцев и пригрозила властям восстанием.