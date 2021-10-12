Пульмонолог Пурясев рассказал о необычных причинах ночного кашля

Доктор медицинских наук, пульмонолог Александр Пурясев заявил, что зачастую кашель может быть связан с сухим воздухом в комнате или неудобной подушкой. Об этом сообщает mk.ru.

В публикации отмечается, что кашель – это рефлекторный акт, при котором организм старается избавиться от проблемы, чтобы ничего не мешало дыханию.

«Высокое положение головы во время сна создает сдавление гортани, и слюна, которую мы должны проглатывать попадает в полость гортани, из-за этого возникает кашель», — подчеркнул Пурясев.

Он посоветовал в этом случае поменять подушку.

Пульмонолог добавил, что стресс на работе также может вызывать сильный кашель. Тогда шейные позвонки охватывает спазм, который доходит до мышц спины, охватывая диафрагму, что отражается на дыхании. В таком случае человек может закашляться.

Сильный холод может стать раздражителем. В этом случае бронхи сжимаются и возникает ответная реакция.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о причине своего кашля и заявил, что со здоровьем у него все нормально.