В Москве дизайнер на Bentley сбила ребенка

Автомобиль Bentley на юго-западе Москвы сбил одиннадцатилетнего ребенка, сообщает телеканал «Рен ТВ».

По данным канала, за рулем машины находилась основатель дизайн-студии L'Art Nouveau Ирина Ледник. Пострадавший мальчик был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга и ушибами.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Виновница ДТП рассказала телеканалу, что ехала на низкой скорости, а ребенок на самокате вылетел перед ее машиной на пешеходный переход.

Ранее на севере Москвы 21-летний учащийся Тимирязевской академии без прав сбил трех студенток на автомобиле «ВАЗ-2101». Все трое были госпитализированы. В момент ДТП на пассажирском сиденье находилась подруга водителя. Со слов водителя, он перепутал педали.

До этого в Усть-Куте, на севере Иркутской области, пьяный 60-летний мужчина за рулем Toyota Succeed сбил пятерых школьников, когда они шли по проезжей части.