В Свердловской области введут QR-коды в общественных местах

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в регионе введут QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев с 8 ноября. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«С таким предложением выступил региональный Роспотребнадзор. Мы с коллегами его тщательно проработали и согласились», — написал он.

Куйвашев подчеркнул, что с 25 октября все чиновники в правительстве региона должны быть привиты от коронавируса или иметь справку о перенесенной болезни — «в противном случае сотрудник будет отстранен».

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал поручение ввести режим QR-кодов в общественных местах с 15 октября.

Он уточнил, что в кафе, салонах, фитнес-центрах, театрах и кинотеатрах можно будет занимать не более 50% мест. Библиотеки и музеи можно будет посещать только при наличии сертификата о вакцинации, справки об антителах или ПЦР-тесте. По словам Развожаева, такие меры приходится принимать из-за низкого уровня вакцинации.