Полиция задержала участников драки со стрельбой на Васильевском острове в Петербурге

Полиция задержала участников драки со стрельбой на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, сообщает издание «Фонтанка».

Инцидент со стрельбой произошел ночью во вторник, 12 октября — конфликт произошел между двумя мужчинами, одного из которых также поддержали четверо его друзей. Стрельбу открыл нападавший, несколько раз выстрелив из травматического пистолета в асфальт.

Полиция задержала шесть человек возле станции метро «Спортивная», у одного из них были изъяты травматический пистолет, несколько гильз, одна резиновая пуля, а также кастет.

На стрелявшего было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство», на остальных участников потасовки были составлены протоколы о «мелком хулиганстве».

Ранее было опубликовано видео драки, после которой началась стрельба в школе в Техасе.

В результате стрельбы пострадали четыре человека: один получил небольшие повреждения и от медицинской помощи отказался, а трое других были госпитализированы.