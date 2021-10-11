Попова предупредила о росте числа случаев чумы в мире

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что количество случаев чумы в мире увеличивается, сообщает РИА «Новости».

«Мы, конечно же, видим изменение границ очагов, например, чумы, связанное с потеплением, с изменением климата и с антропогенным воздействием на окружающую природную среду. Мы видим увеличение случаев чумы в мире. Это тоже риски сегодняшнего дня», — сказала Попова.

По ее словам, экстренное реагирование на подобную ситуацию ситуации на сегодняшний день становится все более важным.

Ранее стало известно, что то 11 регионов России находятся под угрозой вспышки африканской чумы свиней. Уточняется, что высока вероятность возникновения очагов заболевания в Амурской, Белгородской, Нижегородской, Псковской, Самарской Саратовской, Свердловской, Ярославской, Саратовской, Свердловской областях, Хабаровском и Приморском краях, а также в Еврейской автономной области. В связи с этим властям субъектов РФ рекомендовано обеспечить своевременное реагирование и проведение комплекса противоэпизоотических мероприятий для предотвращения распространения заболевания.