В Гидрометцентре заявили, что 11 октября в Центральной России «можно загорать»

В центре Европейской России сейчас заканчивается продолжительныйй период антициклональной погоды, в понедельник, 11 октября будет солнечно, тепло и безветренно, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в регионе 11 октября ожидается температура около +12-14 °С, будет солнечно и штиль. С середины недели ночи также станут теплее — «никаких заморозков».

«Можно загорать, и это уже проверено, можно получить загар — комфортно и безопасно», — сказал Вильфанд.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о скачках температуры зимой — будущая зима будет и теплой, и холодной одновременно. В свете наступления холодов врач Андрей Тяжельников рассказал, когда надо начинать носить шапку и напомнил о возможных последствиях переохлаждения.