Мужчине оторвало руки при попытке распилить снаряд болгаркой под Выборгом

В поселке Перово, который расположен в 14,5 км от Выборга, произошел взрыв. В результате пострадал мужчина, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, инцидент произошел из-за того, что он пытался распилить снаряд болгаркой у себя в гараже.

«Мужчина в реанимации, предварительно, взрывом ему оторвало обе руки», — сообщает канал.

Отмечается, что пострадавший — пятидесятилетний Юрий, занимался коллекционированием оружия, которое хранил дома и в гараже. Строение оцепили и ждут группу разминирования, опасаясь что там есть еще взрывоопасные предметы.

Ранее под Можайском обезвредили схрон партизанских снарядов времен ВОВ, в том числе гранат и тротиловых шашек. Их обнаружили в лесном массиве вдоль дороги Можайск — Верея, в 50 метрах от трассы, возле большой сосны, по всей вероятности, поваленной ветром. Местные жители позвонили в полицию.