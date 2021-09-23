Хуснуллин заявил о проблемах при старте отопительного сезона в России

При подготовке российских регионов к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов возникли «объективные проблемы», но отопительный сезон, несмотря на это, стартовал уже в 58 субъектах РФ. Об этом ТАСС заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Проблемы, которые мы получили, были объективными, они возникли не на пустом месте и связаны с пандемией коронавируса и накопленными с предыдущих лет трудностями всей системы», — отметил Хуснуллин.

По его словам, в 2020 году из-за COVID-19 россиянам не начислялись пени за просрочку при оплате услуг ЖКХ, по этой причине «сейчас у нас недосбор по 2020 году под 80 млрд рублей».

«Эти деньги не пришли в обновление коммунальный сетей и подготовку к новому осенне-зимнему периоду», – сказал вице-премьер.

Помимо этого, подготовку российских регионов к отопительному сезону значительно тормозил рост стоимости строительных материалов.

«Труба в прошлом году и в этом году – разница чуть ли не в два раза», — резюмировал Хуснуллин.

Старт отопительного сезона зависит от среднеустойчивой температуры и решения местных властей. По закону, запуск отопления в домах производится, если в течение пяти суток подряд средняя температура воздуха на улице не превышает 88°С. Согласно изменениям в постановление правительства РФ № 354 от 2015 года, власти региона могут принять решение дать отопление и раньше, указали в министерстве.