Власти России утвердили план по реализации Концепции демографической политики

Российские власти утвердили план реализации Концепции демографической политики до 2025 года. Распоряжение опубликовано на официальном портале кабмина.

Из документа следует, что основными направлениями работы правительства страны будут увеличение продолжительности жизни, создание системы раннего выявления серьезных заболеваний, поддержка семей с детьми и улучшение их жилищных условий.

Также в проекте указано такое направление, как сокращение травматизма на производстве. Все перечисленные пункты содержатся в новом плане по реализации Концепции. Документ был утвержден премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Например, в представленном плане фигурируют блоки мероприятий, нацеленных на снижение материнской и младенческой смертности, улучшение репродуктивного здоровья.

Два раздела документа были посвящены вопросам сохранения здоровья людей старшего поколения. В планах развитие системы активного долголетия и здорового старения в субъектах и проведение коммуникационных кампаний по стимулированию к ведению здорового образа жизни.

Как подчеркнул Мишустин, впервые был принят подобный документ, включающий в себя абсолютно новые меры и механизмы наряду с уже реализуемыми.

Ранее сообщалось, что Кабмин займется списанием недостроенных объектов.