Пропавшие во Владимирской области дети найдены

Пропавшие во Владимирской области мальчики 8, 11 и 12 лет найдены в электричке на железнодорожной станции в городе Орехово-Зуево, сообщает МВД по региону.

«Детей обнаружили в электропоезде на железнодорожной станции в городе Орехово-Зуево и доставили в отдел полиции», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что в Покрове Владимирской области без вести пропали трое мальчиков. Их искали с 14 сентября сотрудники полиции, волонтеры отряда «Лиза Алерт», а также местные жители.

До этого сообщалось, что в Иркутской области 6-летний мальчик вышел из дома и до настоящего момента не вернулся. Уточняется, что о пропаже сына родители заявили 12 сентября в 9.00 по местному времени, когда проснулись. По предварительным данным, мальчик ушел из дома, пока взрослые спали. С собой ребенок взял рюкзак. По данным регионального МВД, мальчик воспитывался в благополучной семье.