Песков заявил, что меры в отношении нелегальных мигрантов должны приниматься постоянно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил призыв губернатора Подмосковья Андрея Воробьева жестко действовать в отношении мигрантов.

«Вы знаете, что нехватка рабочих кадров, нехватка рабочих-мигрантов весьма остро ощущается в целом ряде отраслей, и это является предметом озабоченности кабинета министров, которые работают над этим. Это первое. Что касается мер в отношении нелегальных мигрантов, они должны приниматься на постоянной основе», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, нужны ли какие-то решения по мигрантам в стране на федеральном уровне.

Представитель Кремля добавил, что абсолютным приоритетом является обеспечение законности в миграционном режиме.

Ранее Воробьев заявил, что любые правонарушения и тем более преступления, совершенные мигрантами, должны и будут жестко пресекаться.

Его слова стали реакцией на изнасилование и убийство пенсионерки под Сергиевым Посадом двумя мигрантами.

Тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 13 сентября в лесополосе, недалеко от СНТ «Магистраль 2». По «горячим следам» в Сергиевом Посаде были задержаны подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения.