В Ватикане хотят построить женские казармы, не дожидаясь согласия Папы Римского

В Ватикане планируют возвести новые казармы швейцарской гвардии, в которых будут как мужские, так и женские комнатами, хотя Папа Римский пока не давал согласия принимать на службу в свою охрану женщин. Об этом сообщает швейцарская газета SonntagsZeitung, передает Reuters.

«С самого начала для нас было важно, чтобы в новом здании были помещения для размещения женщин», — заявил глава курирующего стройку фонда Жан-Пьер Рот.

Президент другого фонда, поддерживающего папских гвардейцев финансово, Рут Мецлер-Арнольд сказал, что, если в ряды охранников Папы начнут принимать женщин, решится проблема поиска новых рекрутов. Личный состав швейцарской гвардии насчитывает 135 бойцов, причем, каждый год ее необходимо пополнять 30-35 новобранцами.

Неназванный сотрудник службы безопасности главы Римско-католической церкви на вопрос журналистов о наборе женщин-рекрутов ответил: «Посмотрим».

Ранее Папа Римский Франциск отказался благословлять однополые пары.

«С самого начала для нас было важно, чтобы в новом здании было место для обслуживания женщин», - цитирует издание слова Жан-Пьера Рота, возглавляющего фонд, курирующий проект.