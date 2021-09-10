Собянин объяснил, как и почему в Москве вводят меры по COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, на основании чего вводят и отменяют ограничения по COVID-19 в городе. Об этом столичный градоначальник рассказал на своем персональном сайте.

По словам главы города, жители обвиняли столичные власти в том, что в угоду политике отменяются или вводятся какие-то меры.

«Например, в прошлом году перед голосованием по Конституции нас обвиняли в том, что мы отменили локдаун, отменили ограничения для того чтобы люди пошли голосовать. В этом году нас обвиняют в том, что мы отменили какие-то меры для голосования в Государственную думу», — заявил Сергей Собянин на встрече с жителями юго-востока Москвы.

Как подчеркнул мэр, чтобы не делали власти, их продолжают обвинять в историях, связанных с заговором и якобы ухудшением ситуации и жизни москвичей.

«Это абсурд», — прокомментировал Сергей Собянин подобные версии, касающиеся заговоров со стороны правительства Москвы.

Также мэр обратил внимание, что в период пандемии коронавируса было мобилизовано все здравоохранение Москвы.

«Все эти меры должны быть сбалансированы, и мы не исходя из каких-то политических мотивов снимаем ограничения, вводим», — сказал он.

В результате новые ограничения вводят или отменяют на фоне ситуации, которая складывается в городе, заметил Сергей Собянин.

Ранее власти Москвы предупредили о высокой вероятности новой волны коронавирусной инфекции.