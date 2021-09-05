Путин поздравил специалистов с Днем работников нефтяной и газовой промышленности

Президент России Владимир Путин отметил уникальный вклад работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности в индустриальный и энергетический потенциал страны. Телеграмма с поздравлением опубликована на официальном сайте Кремля.

«Сегодня нефтегазовая отрасль является одним из ключевых, системообразующих секторов отечественной экономики с замечательными, проверенными временем трудовыми традициями. Во многом благодаря вашему опыту, компетентности, пониманию исключительной важности своей работы успешно решаются важные, ответственные задачи, главные из которых — разработка перспективных месторождений, широкое внедрение современных цифровых технологий, устойчивое снабжение потребителей энергоресурсами как в России, так и за ее пределами», — говорится в сообщении.

Путин отметил, что сегодня праздник отмечают геологи, буровики, инженеры, технологи, все те, кто связал свою жизнь с отечественным нефтегазовым комплексом и беззаветно предан делу.

Он заключил, что специалисты из этих областей и в дальнейшем будут добросовестно работать и вносить свой вклад в приумножение национального богатства.

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