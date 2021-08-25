В Уэльсе кормившую чаек женщину оштрафовали за «превращение жизни соседей в ад''

Ирэн Уэббер из Уэльса оштрафовали на £3000 за кормление крыс и чаек после жалобы ее соседей. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина кормила птиц в своем саду в течение многих лет до тех пор, ежедневно в ее дворе собиралось от 80 от 100 чаек и крыс. По словам члена местного совета, животные превратили жизнь ее соседей в «полный и абсолютный ад», так как из-за них в районе было очень шумно и грязно.

«Она выкладывала так много корма для птиц, что во время кормления на ее крыше собиралось от 80 до 100 голубей и чаек. Это создавало огромную проблему с крысами в саду, бедные соседи не могли сидеть в своих садах из-за боязни быть покрытым птичьим пометом», — рассказал советник местного округа Кевин Марни.

Ранее сообщалось, что в Москве продавца шаурмы Руслана Рустамова взяла в заложники владелица заведения после того, как ее оштрафовали за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом.