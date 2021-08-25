В ночь на среду, 25 августа, в Тверской области ожидаются заморозки, сообщили в региональном управлении МЧС.

В ночные и утренние часы ожидается понижение температуры воздуха до -1°C. Как ожидается, наиболее низкая температура будет в северных и северо-восточных районах области. В самой Твери заморозки маловероятны, но возможно снижение температуры до +4°C.

«По области ночью +1…+6 град., местами заморозки -1…0 град., днем +16…+21 град», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в регионе не ожидается существенных осадков. Ночью и днем местами туман, ветер переменный 2-7 м/с. Во второй половине дня воздух начнет прогреваться и температура будет достигать до +20°C.

С четверга 26 августа в регион придут дожди.

Ранее россиян предупредили о нашествии гигантских слизней — в Москве и области такие насекомые отмечается регулярно в последние несколько лет, вплоть до Тверской области.