Вакцинирующих граждан медиков предложили премировать по итогам года

Член Общественной палаты Султан Хамзаев отправил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина письмо, в котором предложил премировать медицинских работников, которые обеспечивают массовую вакцинацию населения. Об этом сообщает RT.

Общественный деятель в своем обращении отметил, что в текущем году средний и младший медицинский персонал подвергся колоссальной нагрузке, связанной с началом массовой вакцинации российских граждан от коронавируса.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности премирования по итогам года медицинских работников, которые в течение 2021 года не менее четырех месяцев участвовали в обеспечении массовой вакцинации граждан, дополнительной выплатой в размере двух должностных окладов», — сказано в тексте послания.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о новой модели оплаты работы медиков, в которой будет предусмотрен общий для всех регионов размер базового оклада и «понятный, прозрачный» перечень дополнительных выплат и надбавок.

Позднее сообщалось, что правительство РФ направит до 8,5 млрд рублей на оплату отпусков для медицинских и социальных работников. По словам Мишустина, власти считают необходимым поддержать медиков и соцработников, так как они спасают людей и помогают им восстановиться после болезни.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».