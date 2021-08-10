Выдвинута новая версия таинственной смерти британской туристки в Пиренеях

Французская прокуратура не исключает насильственный характер смерти британской туристки Эстер Дингли, погибшей при таинственных обстоятельствах в Пиренеях неподалеку от франко-испанской границы в ноябре 2020 года, сообщает The Sun.

37-летняя выпускница Оксфорда Эстер Дингли исчезла 22 ноября 2020 года во время пешего похода. Она собиралась пройти круговым маршрутом по горам из Испании во Францию, и обратно. Останки женщины были обнаружены другими туристами уже в следующем июле в горном переходе Порт де ла Глере.

Изначально предполагалось, что смерть произошла в результате несчастного случая или обморожения, вызванных дезориентацией. Однако следователям показался подозрительным тот факт, что на месте обнаружения тела не были обнаружены рюкзак и туристское снаряжение Дингли. Согласно показаниям знакомой погибшей, литовской гражданки Лауры Адомайтите, у Эстер было все необходимое для предстоящего похода, хоть она и не взяла много еды. Молодой человек девушки, Ден Колгейт также не верит в случайную смерть возлюбленной.

«Длина маршрута составляла всего 11 километров и предполагала спуск с вершины высотой 1100 метров, что занимает не более семи часов. Погода в тот понедельник была прекрасной, а дорога хорошо прослеживается в течение всего пути. На нем практически невозможно потеряться», — сообщил Колгейт.

Ранее «Газета.Ru» сообщала об обнаружении останков туристки.