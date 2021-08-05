Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Политик из администрации Обамы призвала запретить полеты для невакцинированных 05:54
Салихова назвала истерикой увольнение спортивного директора «Спартака» 05:52
Оргкомитет Игр извинился перед украинками за то, что их назвали россиянками 05:44
Названо число сидящих в российских колониях, приговоренных к смертной казни 05:38
Опрос показал, каких питомцев чаще всего заводят россияне 05:33
В Кемеровской области грузовик столкнулся с автобусом, пострадали 11 человек 05:06
Кафельников сравнил ситуацию в «Спартаке» с зоопарком 04:57
Глава ФНПР назвал условие перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю 04:56
Уткин иронично отреагировал на поражение «Спартака» в Лиге чемпионов 04:37
Билл Гейтс признал ошибкой свое общение с педофилом Эпштейном 04:36

Для малоимущих предложили ввести продовольственно-лекарственные сертификаты

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Alexander Zemlianichenko/AP

Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов собираются внести в Госдуму законопроект о продовольственно-лекарственном сертификате для малоимущих семей, граждан и россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Проблема недостатка средств в семейных бюджетах на продукты и товары первой необходимости и лекарственные средства возникла не вчера, да и завтра не исчезнет», — отмечает политик.

По его словам, в ряде регионов уже действуют подобные меры, а теперь необходима федеральная поддержка. Глава комитета по труду и социальной политике считает, что подобные сертификаты позволят «подлечить» семейный бюджет.

«Номинальную стоимость продовольственно-лекарственного сертификата предлагается установить 30% величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации в месяц», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект уже отклоняли в нижней палате парламента. Авторы инициативы доработали документ и предложили распространить помощь не только на продукты питания, но и на лекарства.

Ранее депутаты от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект об изменениях в ч. 2 ст. 219 Налогового кодекса РФ, предполагающий повышение предельной суммы налогового вычета в три раза. Согласно нынешней редакции закона, размер налогового вычета не должен превышать 120 тыс. рублей (за минусом расходов на обучение детей налогоплательщика и расходов на дорогостоящее лечение). Авторы поправок предлагают увеличить эту сумму до 360 тыс. рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Роспотребнадзор объяснил, зачем нужна повторная вакцинация
Битвы за золото в боксе и за финал в волейболе: 13-й день Олимпиады. LIVE
Мужская волейбольная сборная России сразится за выход в финал с чемпионами Рио-2016
За кого болеть на Играх, день 13-й: боксерская битва с США и попытка побить рекорды Исинбаевой
Россия сразится с Бразилией за выход в финал олимпийского турнира по волейболу
Аналитик рассказал, когда лучше покупать доллары
В Кемеровской области грузовик столкнулся с автобусом, пострадали 11 человек
Билл Гейтс признал ошибкой свое общение с педофилом Эпштейном
Украинец выпил отравы от жуков, чтобы его супруга не ехала на заработки
Новости и материалы
Политик из администрации Обамы призвала запретить полеты для невакцинированных
Салихова назвала истерикой увольнение спортивного директора «Спартака»
Оргкомитет Игр извинился перед украинками за то, что их назвали россиянками
Названо число сидящих в российских колониях, приговоренных к смертной казни
Опрос показал, каких питомцев чаще всего заводят россияне
Кафельников сравнил ситуацию в «Спартаке» с зоопарком
Глава ФНПР назвал условие перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю
Уткин иронично отреагировал на поражение «Спартака» в Лиге чемпионов
Гимнаст назвал ужасной атмосферу в сборной Украины на Олимпиаде
Принц Гарри развеселил жену и ее подругу – актрису Мелиссу Маккарти в ходе съемок
Назван срок наступления бархатного сезона на курортах России
Пловец едва не лишился глаза на Олимпиаде
Netflix вводит обязательную вакцинацию для офисных сотрудников
СК возбудил уголовное дело после того, как отец выбросил ребенка с пятого этажа
МИД Польши сообщил о прилете легкоатлетки Тимановской в Варшаву
НАСА пока не планирует покупать места на российских «Союзах»
Слуцкий объяснил слабое выступление российских клубов в еврокубках
СМИ: ракетные войска перестанут использовать «Тополь» в 2024 году
Все новости
Главное о выборах в Госдуму 2021 года
ЦИК закончил прием документов от партий на выборы в Госдуму
Деньги и удаленка: как изменился поиск работы в IT
Почти 80% IT-специалистов поменяли подход к выбору работы
Росстат сообщил о дефляции за прошедшую неделю
Цены на товары в стране с 27 июля по 2 августа снизились на 0,06%
Налог на мясо не обсуждается
Минфин: введение налога на мясо не рассматривается ни в каком виде
Инсульт, депрессия и домогательства: с чем столкнулись звезды «Игры Престолов»
Кит Харингтон попал в рехаб после съемок в «Игре престолов»
«Друзья Грузии» призвали Москву отказаться от признания суверенитета Цхинвала и Сухума
Семь стран потребовали от России отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии
«Многих достал»: Волочкова — о критике балерины из США в адрес худрука Большого
Американская прима балета осудила Вазиева за слова о харассменте
«Просто опасен для пилотов»: у F-35 обнаружен серьезный недостаток
NASA выяснило причину недомогания пилотов F-35
Лихорадка Денге и вирус Чикунгунья. Что ждет Россию при глобальном потеплении
Жителям Петербурга грозят тропические болезни при изменении климата к 2050 году
Россия и Южная Осетия договорились о двойном гражданстве
Путин одобрил соглашение с Цхинвалом о двойном гражданстве и упрощенном получении российского паспорта
«Хотим бензин за 35, газ – за 18 рублей»: в Дагестане протестуют против роста цен
Глава Дагестана поручил разобраться с резким подорожанием газомоторного топлива
Руководителю фракции «Яблока» отказали в регистрации на выборах в Петербурге
Избирком отказался регистрировать Бориса Вишневского кандидатом в депутаты заксобрания
Король джаза: 120 лет со дня рождения Луи Армстронга
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях