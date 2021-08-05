Для малоимущих предложили ввести продовольственно-лекарственные сертификаты

Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов собираются внести в Госдуму законопроект о продовольственно-лекарственном сертификате для малоимущих семей, граждан и россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Проблема недостатка средств в семейных бюджетах на продукты и товары первой необходимости и лекарственные средства возникла не вчера, да и завтра не исчезнет», — отмечает политик.

По его словам, в ряде регионов уже действуют подобные меры, а теперь необходима федеральная поддержка. Глава комитета по труду и социальной политике считает, что подобные сертификаты позволят «подлечить» семейный бюджет.

«Номинальную стоимость продовольственно-лекарственного сертификата предлагается установить 30% величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации в месяц», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект уже отклоняли в нижней палате парламента. Авторы инициативы доработали документ и предложили распространить помощь не только на продукты питания, но и на лекарства.

Ранее депутаты от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект об изменениях в ч. 2 ст. 219 Налогового кодекса РФ, предполагающий повышение предельной суммы налогового вычета в три раза. Согласно нынешней редакции закона, размер налогового вычета не должен превышать 120 тыс. рублей (за минусом расходов на обучение детей налогоплательщика и расходов на дорогостоящее лечение). Авторы поправок предлагают увеличить эту сумму до 360 тыс. рублей.