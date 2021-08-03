В Волжском семью с ребенком-аутистом не пустили в аквапарк

Семью из Астрахани, воспитывающую ребенка с синдром «аутизма», не пустили в аквапарк «XXI век» в городе Волжский. Соответствующее видео мать ребенка выложила на своей странице в Instagram.

По словам женщины, охранник не пустил ее с родными в аквапарк якобы из-за правил заведения и запрета на его посещение людям, чей диагноз может представлять угрозу для окружающих.

«Почему он (ребенок — прим.) должен себя в чем-то ограничивать... Дети вроде бы как одинаковые, и сейчас в одном из самых больших аквапарков нашего региона такое происходит. У входа же написано: «дети-инвалиды с семи лет». Диагноз моего ребенка не подходит под формулировку «представляет угрозу для окружающих»?, — сказал отец семейства охранника.

Он также сообщил, что семья приехала в Волжский из Астрахани, чтобы отдохнуть. Мужчина подчеркнул, что инвалиды — такие же люди, как и все, а охранник, по его мнению, пытается представить психически больным ребенка с диагнозом «аутизм».

Охранник в свою очередь ответил, что ему жаль, что приходится отказывать, но он это делает из-за того, что в аквапарке ранее травмировались люди. Кроме того, охранник предложил отцу семейства остаться ребенку с инвалидностью на улице, где было +45°C, а остальным членам семьи проходить в заведение. На это астраханец еще больше возмутился и написал заявление в прокуратуру с просьбой проверить законность действий охранника аквапарка.

«Мы написали заявление в прокуратуру г. Волжского с просьбой разобраться в данной ситуации и уберечь других особенных деток, чей внешний вид или поведение может не понравиться администрации данного аквапарка, от нашей сегодняшней участи, — заявила мать ребенка».

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