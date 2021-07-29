Тропическую рыбу выловили в Приморье после аномальной жары

Тропическая рыба большая корифена или золотистая макрель, которую ранее выловили в Приморье, могла попасть в регион с теплым течением. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Тихоокеанский филиал ВНИРО.

По данным организации, единичные экземпляры могли встречаться и до этого, однако массового захода не было.

В социальных сетях появились кадры, на которых можно увидеть, как рыбак показывал свой нехарактерный для Приморья улов.

Показывалась тропическая рыба ярко-салатового цвета, чья чешуя отливала серебром.

«Пойманная рыба — это представитель семейства корифеновых: большая корифена или золотистая макрель. Единичные экземпляры бывали в Приморье и раньше, хотя корифена — не самый частый гость в наших водах», — уточнили в Тихоокеанском филиале ВНИРО.

Житель Приморья Виктор Романович поделился тем, как его друзья смогли поймать тропическую рыбу в регионе.

«Это было на Аскольде, они вышли на рыбалку, неожиданно было то, что попалась именно маха-маха. Ее еще называют корифена. Увидели ее, стали кидать в заброс и одну выловили», — сказал рыбак.

В июле во Владивостоке был побит температурный рекорд почти полувековой давности. Воздух прогрелся до 33,1 градуса.

Ранее москвич на Бережковской набережной поймал гигантскую рыбу. На кадрах видео и фотографии видно, что размером она едва уступает самому рыбаку.