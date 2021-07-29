До 28 градусов тепла ожидается в столичном регионе

Облачная с прояснениями погода и до 28 градусов тепла ожидается в Москве и области в четверг, 29 июля, следует из данных Гидрометцентра.

Днем максимальная температура воздуха в Москве будет достигать 25-27 градусов тепла, в Подмосковье — до плюс 28 градусов. В течение дня местами возможен небольшой дождь и даже гроза.

Ветер днем западный 6-11 м/с, ночью — юго-западный. Атмосферное давление составит 742–743 мм рт. ст.

В ночь на 30 июля погода изменится несущественно — температура воздуха составит 16–18 градусов тепла, по области чуть ниже — до 13 градусов, облачно, возможен небольшой дождь.

Ранее стало известно, что в двух регионах России выпал снег в июле.