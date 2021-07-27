Движение гидроциклов по Неве в центре Петербурга намерены запретить

Власти Петербурга собираются запретить плавание на гидроциклах в акватории Невы в историческом центре города. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Проект постановления правительства Петербурга, который предполагает внесение изменений в действующие правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах, размещен в разделе «антикоррупционная экспертиза».

В правила хотят добавить следующий пункт: «запрещено плавание на водных мотоциклах (гидроциклах) на участке акватории реки Невы, ограниченной Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским мостами».

Также в тексте говорится, что контроль за выполнением постановления возложен на вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова.

Согласно действующим правилам, маломерным судам нельзя мешать движению и маневрированию крупных судов, а также двигаться под разведенными пролетами мостов в период их разводки. Плавание на гидроциклах запрещено по некоторым рекам и каналам, в том числе по каналу Грибоедова (от верхней кромки Театрального моста до нижней кромки Мало-Калинкина моста), Ново-Адмиралтейскому каналу (от реки Мойки до Невы) и по Зимней канавке.

Ранее власти Петербурга и крупнейшие сервисы аренды электросамокатов заключили соглашение о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности на территории города.