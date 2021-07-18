Хирурги в России провели уникальную операцию по удалению опухоли на сердце

Кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского провели сложную операцию на сердце полицейского из Ростова-на-Дону. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России, передает ТАСС.

Отмечается, что мужчине удалили большую 8-сантиметровую опухоль, которая росла из левого предсердия и опускалась в левый желудочек через митральный клапан.

«Об уникальности операции говорит уже тот факт, что пациент после такой сложной манипуляции остался жив. Опухоль настолько проникла во все отделы сердца, что ее невозможно было удалить ни рукой, ни инструментом. Нашим кардиохирургам пришлось вырезать сердце из груди, полностью разрезав его поперек. Во время операции клиническая смерть у пациента наступала дважды», — рассказали в ведомстве.

Операцию сделали специалисты госпиталя им. Вишневского под руководством доктора медицинских наук, заслуженного врача России Александра Лищука.

По данным ведомства, сейчас пациент восстанавливается, уже через неделю его будут готовить к выписке.

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