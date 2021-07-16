Роспотребнадзор рассказал об уровне распространения дельта-штамма в России

Распространенность штамма коронавирусной инфекции «дельта» в России составляет около 70%. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19, передает РИА «Новости».

«В Российской Федерации по результатам молекулярно-генетического мониторинга наблюдается рост встречаемости штамма «дельта» с единичных находок в апреле, 41% в июне, до 67,9% за прошедший период июля месяца, то есть сегодня распространенность составляет порядка 70%», — сказала Попова.

Согласно данным оперативного штаба на 16 июля, в России за минувшие сутки выявлено 25 704 случая коронавируса, 799 человек скончались от инфекции, 21 932 вылечились.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелов заявил, что штамм коронавируса «дельта» в три раза заразнее обычного.