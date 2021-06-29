Иммунолог сообщила о безопасности повторной вакцинации

Повторная вакцинация безопасна для здоровья — она не приведет к тяжелым побочным эффектам, сообщила «Газете.Ru» иммунолог Мария Польнер.

«Ничего плохого не будет, ни про какие цитокиновые штормы и обострение аутоиммунных процессов речи не идет. Возможны только традиционные поствакцинальные явления: боль в месте инъекции, озноб, повышение температуры и боль в мышцах. Настоящие данные говорят, что вакцинироваться можно с любым титром антител», — сказала она.

При первичной вакцинации вырабатывается небольшое количество антител, отметила медик.

«Они достаточно слабые, не защищают активно и быстро разрушаются. При каждой повторной вакцинации или контакте с вирусом клетки памяти освежаются — быстро вырабатывается большое количество качественных антител, обладающих защитными функциями. В случае с коронавирусной инфекцией отмечено значительное снижение антител через шесть-восемь месяцев от максимальных значений, поэтому появилась рекомендация «напоминать» иммунной системе об инфекции», — пояснила Польнер.

Совет относится ко всем группам пациентов, которые уже вакцинировались, а особенно к тем, кто контактирует с большим числом людей. Исключение составляют люди с аутоиммунными заболеваниями, связанными с нарушением функционирования иммунной системы человека.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре призвали делать прививку от COVID-19 каждые полгода.