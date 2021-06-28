Вспышку африканской чумы свиней выявили в Воронежской области

В результате заражения африканской чумы свиней в Воронежской области на ферме погибло 15 животных. В общей сложности там содержали 546 животных, заявили на официальном сайте управления Россельхознадзора по Белгородской, Воронежской и Липецкой областям.

«Результаты лабораторного исследования подтвердили диагноз АЧС. Для утилизации тел животных подготовлена траншея на заранее определенном участке, ведется подготовка по вывозу погибших свиней, организуются санитарно-ветеринарные посты», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

После указа губернатора об установлении карантина в первой зоне произведут отчуждение всего свинопоголовья. Под нее попадают села Никольское-1 и Никольское-2 Воробьевского муниципального района, село Серяково Калачеевского муниципального района Воронежской области.

В настоящий момент точная причина появления болезни среди животных не выявлена. При этом на предприятии уже обнаружились нарушения правил содержания свиней. Сейчас делается все для предотвращения распространения этой чумы.

Африканская чума свиней является чрезвычайно заразным инфекционным заболеванием, которым страдают данные животные. Для людей болезнь не представляет угрозы.

Ранее в Коми выявили новый очаг африканской чумы свиней.