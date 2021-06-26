В Москве в субботу ожидается до +35°С

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в субботу, 26 июня, будет до +35°С. В столице будет переменная облачность, без осадков, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +33...+33°С. Ожидается южный ветер со скоростью 10 м/c, при грозе порывы могут достигать 17 м/с.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +17...+22°С. Ожидается южный ветер 10-17 м/c.

Атмосферное давление днем составит 747 мм рт. ст., а ночью — 750 мм рт. ст.

Оранжевый уровень опасности из-за жары сохранится в столичном регионе до 13:00 мск воскресенья.

Ранее стало известно, что в Москве в воскресенье ожидается погодная аномалия — «сухая гроза».