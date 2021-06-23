Власти Петербурга допустили создание COVID-free зон

Власти Санкт-Петербурга не исключают возможности появления в городе COVID-free зон, посещать которые смогут только люди с защитой от коронавируса, сообщил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, у Петербурга есть опыт в этой сфере, так как во время проведения в городе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) практически все сотрудники гостиниц были привиты от COVID-19 или уже переболели.

Глава управления развития инфраструктуры городского комитета по промышленной политике Анна Сильницкая в свою очередь сообщила, что петербургский бизнес проявляет интерес к подобной инициативе.

«Мы это обсуждаем, наблюдаем за опытом Москвы в этом вопросе. Мы по темпу от Москвы отстаем, поэтому у нас есть запас времени, чтобы с холодной головой подойти к такой мере», – рассказала Сильницкая.

Ранее решение о создании COVID-free зон приняли власти Москвы. С 28 июня в столице посещать кафе и рестораны смогут только граждане, имеющие защиту от коронавируса. При этом подтвердить наличие «ковид-пропуска» нужно будет с помощью специального QR-кода. Его можно получить с помощью электронной медкарты Москвы, на портале mos.ru, в системе ЕМИАС, на «Госуслугах» или в регистратуре городской поликлиники.