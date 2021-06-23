Премьер Италии привился вторым уколом вакцины Pfizer после дозы от AstraZeneca

Премьер-министр Италии Марио Драги, получивший первую дозу вакцины против коронавируса AstraZeneca, решил во второй раз привиться препаратом Pfizer-BioNTech. Об этом сообщает The Local со ссылкой на пресс-секретаря председателя правительства.

Ранее в Италии изменили рекомендации по противокоронавирусной вакцинации. Так, людям младше 60 лет, которые уже сделали один укол препаратом AstraZeneca, рекомендовали вторую дозу сделать другим препаратом. Это было связано с тем, что у нескольких пациентов по всему миру после вакцинации AstraZeneca выявляли тромбы.

Драги еще на минувшей неделе заявил, что второй укол сделает другим препаратом, поскольку после первой инъекции AstraZeneca у него выработалось низкое количество антител.

В начале мая Драги выступил за снятие запрета на экспорт препаратов в Европе для отмены патентов на вакцины от коронавируса.

Ранее ученые Эдинбургского университета провели исследование о последствиях вакцинации 2,5 млн жителей Шотландии препаратами компаний Pfizer и AstraZeneca, и обнаружили, что последняя на 48% повышает риск развития кровотечений.