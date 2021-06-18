Мужчина пытался выехать из РФ в Абхазию с распечатанным на принтере паспортом

На границе России с Абхазией был задержан мужчина с поддельным паспортом, распечатанным на цветном принтере. Об этом сообщает «Sputnik Абхазия» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Пограничники остановили мужчину в пункте пропуска «Адлер» при выезде из России в Абхазию. В качестве действительного документа на право выезда из России он предоставил заведомо поддельный документ – паспорт гражданина Республики Беларусь.

В ходе экспертизы выяснилось, что документ был изготовлен самодельным способом, с использованием сканера и цветного принтера.

Органом дознания Пограничного управления возбуждено уголовное дело по статье «Пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право выезда из Российской Федерации». По ней предусмотрен штраф в размере до 200 тыс. руб., либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Ранее в Москве были обнаружены подпольные типографии по подделке документов для мигрантов.