Аксенов рассказал, кто плыл за его лодкой в Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что за его лодкой в затопленной Керчи плыли спасатели, которые сопровождают все лодки. Об этом пишет РИА «Новости».

«Сотрудники МЧС сопровождают все лодки в гидрокостюмах, включать винт из-за риска получить травму невозможно. Это делается для всех без исключения, я исключением не был», — сказал Аксенов.

Глава Крыма также выразил благодарность специалистам, помогающим жителям.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов в четверг, 17 июня, прибыл в Керчь в связи с массовым затоплением города. Политик на моторной лодке осмотрел затопленную Керчь.

За прошедшие сутки в Керчи выпало 82 мм осадков — это две месячные нормы. В Белогорске выпало 88 мм, в Керченском проливе — 73 мм, в Мысовом, метеостанции на Азовском море, — 43 мм осадков.

До этого региональный главк МЧС объявил штормовое предупреждение на 17 июня в Крыму в связи с неблагоприятными погодными условиями.