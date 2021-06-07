СБУ называла фейком информацию о задержании украинского агента в России

Служба безопасности Украины назвала фейком информацию о задержании своего агента на территории России. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на спикера СБУ Артема Дехтяренко.

«Любые заявления ФСБ РФ о якобы разоблачении «агента СБУ» следует рассматривать исключительно через призму ведения гибридной войны, составной частью которой является распространение фейков и проведения информационных спецопераций», — сказал представитель СБУ.

В ведомстве призвали СМИ скептически относиться к любой информации подобного рода.

При этом Дехтяренко напомнил, что СБУ осуществляет свою деятельность и обеспечивает государственную безопасность непосредственно на территории Украины.

«И одна из наших задач - выявление агентов российских спецслужб. С чем мы успешно справляемся», — сказал спикер.

Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности России разоблачила агента — украинского гражданина Алексея Семеняку, который длительное время оказывал «консультативную помощь» Службе безопасности Украины (СБУ) с целью нанесения ущерба безопасности российского государства.

Отмечалось, что благодаря своевременным действиям ФСБ Семеняка не успел нанести ущерб внешней безопасности России. Мужчине закрыли въезд в Россию сроком на 25 лет, он был депортирован 3 июня.

Позже сам Семеняка заявил «Газете.Ru», что «правда лишь в том», что его действительно «выдворили и что ущерба он не нанес».