Источник: ситуацию с полетами между Россией и Германией урегулируют 2 июня

Ситуация между Россией и Германией будет разрешена в среду, 2 июня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Сегодня ситуация с полетами между РФ и Германией будет урегулирована», — сказал собеседник агентства.

1 июня Германия не дала разрешение S7 на выполнение двух рейсов. Причина в отказе не сообщалась. 2 июня немецкая компания Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно. В авиакомпании уточнили, что это разовый случай.

Ранее сообщалось, что французская авиакомпания Air France отложила запланированный на 31 мая рейс Париж — Москва.

Отмечается, что на прошедшей неделе компания уже отменяла рейсы по маршруту Париж — Москва — Париж. По данным Air France, они не состоялись по техническим причинам после того, как Россия не согласовала план полета в обход воздушного пространства Белоруссии.