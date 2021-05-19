Инфекционист оценил слова Медведева про обязательную вакцинацию
Инфекционист Николай Малышев оценил слова председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева про обязательную вакцинацию. Об этом сообщает mk.ru.
«Согласно Федеральному закону «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», прививка у нас в стране добровольная», – отметил врач.
При этом он добавил, что если есть смертельная угроза для населения, то государство может принять решение об обязательной вакцинации населения. Эксперт напомнил, что в 60-е годы прошлого века жителей обязывали прививаться во время эпидемии оспы.
Малышев подчеркнул, что как врач он за обязательную вакцинацию, но при этом считает, что у человека должна быть свобода выбора.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что иногда вакцинация может быть обязательной в государственных интересах.